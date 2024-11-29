Экс-глава правительства Великобритании (2019−2022) Борис Джонсон в интервью британскому изданию The Daily Telegraph признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против неё руками жителей Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии