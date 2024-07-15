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Правительство РФ выделит более 274 млн рублей для чемпионов и призеров Игр БРИКС

Правительство РФ выделит более 274,7 млн рублей для победителей и призеров Игр БРИКС. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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