Куда уходит детство: неизвестные обложки советских детских книг

«Детство, детство, ты куда ушло?» — бесконечно повторял Юра Шатунов в своей песне. А что мы помним из детства? Катание на велосипеде, рисунки на асфальте, игрушки, мультфильмы, игры во дворе, смешные считалки и, конечно, детские книги.