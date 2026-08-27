Куда уходит детство: неизвестные обложки советских детских книг

«Детство, детство, ты куда ушло?» — бесконечно повторял Юра Шатунов в своей песне. А что мы помним из детства? Катание на велосипеде, рисунки на асфальте, игрушки, мультфильмы, игры во дворе, смешные считалки и, конечно, детские книги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии