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Новости Омска

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При пожаре в частном секторе Омска погиб один человек

При пожаре в частном секторе Омска погиб один человек. Предварительно огонь возник во время устранения аварийной ситуации на газопроводе приехавшими по вызову работниками газовой службы.

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