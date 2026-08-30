«Страна.ua»: Окружение Зеленского не собрало сумму на залог Мудрой

Бывшая замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая была арестована 25 августа. Команда Зеленского не смогла собрать полмиллиона евро на её залог, что вызвало тревогу.
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