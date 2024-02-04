Замглавы российского МИД Андрей Руденко обсудил сотрудничество России с КНДР с южнокорейскими коллегами.
Замглавы МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в военном сотрудничестве с КНДР
Комментарии
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Иван Щукин
Вот одно не понятно, ну кому какое дело до того с кем и на какую тему сотрудничает Россия!? Когда российский МИД перестанет оправдываться перед странами которые мечтают уничтожить Россию? Что то я ни где не читал и не слышал по ящику чтоб США, Великобритания отчитывалась о своих контактах с другими странами и в то же время постоянно устраивая во всём мире войнушки!
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16 час.
Василий Бровкин
Старая русская поговорка: Свекровка-блядь невестке не доверяет. Так и наглосаксы! Они умеют дружить только против кого-то и всегда ревниво следят за другими, оцениваю их отношения по своей схеме.
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1 час.
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