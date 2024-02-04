Замглавы МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в военном сотрудничестве с КНДР

Иван Щукин

Вот одно не понятно, ну кому какое дело до того с кем и на какую тему сотрудничает Россия!? Когда российский МИД перестанет оправдываться перед странами которые мечтают уничтожить Россию? Что то я ни где не читал и не слышал по ящику чтоб США, Великобритания отчитывалась о своих контактах с другими странами и в то же время постоянно устраивая во всём мире войнушки!