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«ПСЖ» готов продлить контракт с Энрике вне зависимости от дальнейших результатов в ЛЧ. Переговоры могут начаться по окончании сезона

Действующее соглашение тренера с парижским клубом рассчитано до 2025 года. По информации L’Equipe, в «ПСЖ» рассматривают возможность продления договора вне зависимости от результатов в последних раундах Лиги чемпионов.

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