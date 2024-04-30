«ПСЖ» готов продлить контракт с Энрике вне зависимости от дальнейших результатов в ЛЧ. Переговоры могут начаться по окончании сезона

Действующее соглашение тренера с парижским клубом рассчитано до 2025 года. По информации L’Equipe, в «ПСЖ» рассматривают возможность продления договора вне зависимости от результатов в последних раундах Лиги чемпионов.
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