Специалист Романова объяснила, можно ли привести ребёнка на работу

Российское законодательство не даёт сотруднику безусловного права приводить ребёнка на рабочее место, однако компания может самостоятельно разрешить такой визит, рассказала RT эксперт Валентина Романова.
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