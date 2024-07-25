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В Кореновске пытаются разрушить государство?

В Кореновске пытаются разрушить государство?

В Кореновске задержали вчерашнего виновника торжества, ему вменяют хулиганку, за избиение человека и нападение на сотрудника правоохранительных органов.

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Комментарии
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Ольга Котвицкая
Советую прочесть книгу &quot;Чародей звездолёта Агуди&quot; Никитина. Там всё очень здорово прописано. Прямая инструкция к действиям в современной ситуации с &quot;сорняками&quot;.
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Владимир Фердман
Кто-то ведь  должен наводить порядок
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Георгий Корнев
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