В Кореновске пытаются разрушить государство?

Советую прочесть книгу "Чародей звездолёта Агуди" Никитина. Там всё очень здорово прописано. Прямая инструкция к действиям в современной ситуации с "сорняками".

Георгий Корнев

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