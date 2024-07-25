В Кореновске задержали вчерашнего виновника торжества, ему вменяют хулиганку, за избиение человека и нападение на сотрудника правоохранительных органов.
В Кореновске пытаются разрушить государство?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Котвицкая
Советую прочесть книгу "Чародей звездолёта Агуди" Никитина. Там всё очень здорово прописано. Прямая инструкция к действиям в современной ситуации с "сорняками".
Ответить
54 мин.
Владимир Фердман
Кто-то ведь должен наводить порядок
Ответить
21 мин.
Георгий Корнев
Считаешь, что "Царьград" лжёт обратись в полиции, о возбуждении дела по клевета. Если это только твоё личное мнение, так и пиши: " Моё личное мнение, которое не имеет никакого отношения к действительности". На личное мнение ты имеешь право.
Ответить
19 мин.
Свежие комментарии