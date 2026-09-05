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Приамурью и Дальнему Востоку спрогнозировали осенние паводки в этом году

Приамурью и Дальнему Востоку спрогнозировали осенние паводки в этом году

Осенние паводки в 2026 году прогнозируются на Дальнем Востоке и в Приамурье. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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