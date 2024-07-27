Адвокат Алсу оценил слухи о желании сохранить брак певицы

Адвокат Алсу Крючков: Певица не видит перспектив сохранения брака с Абрамовым Адвокат певицы Алсу Андрей Крючков сообщил, что в Савеловском районном суде Москвы начались слушания по делу о разделе имущества между артисткой и бизнесменом Яном Абрамовым.
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