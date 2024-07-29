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Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом возле резиденции федерального канцлера Германии в Берлине

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом возле резиденции федерального канцлера Германии в Берлине

В Берлине произошла драка, закончившаяся поножовщиной. По данным полиции, конфликт начался вечером 28 июля около 20:40 (21:40 по московскому времени) в парке Шпребоген недалеко от моста Густава Хайнемана.

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