Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом возле резиденции федерального канцлера Германии в Берлине

В Берлине произошла драка, закончившаяся поножовщиной. По данным полиции, конфликт начался вечером 28 июля около 20:40 (21:40 по московскому времени) в парке Шпребоген недалеко от моста Густава Хайнемана.
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