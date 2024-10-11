ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ НЕЧТО Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. "Папа, я квадробер.
Вставших на четвереньки россиян ждёт скамья подсудимых
Комментарии
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Олег Самойлов
Насчет жены твоего соседа мне трудно судить! Вообще-то такие вопросы даже между родственниками обсуждаются далеко не часто! Хотя не исключаю, что сосед мог и рассказать при случае! Но вот начет комсоргов в классах - тут я, пожалуй, могу и поспорить! Я, пока дармовым был, имел неосторожность пообщаться с одной девочкой, именно комсоргом класса. Несмотря на свои 16 годов неполных она была весьма сведуща как в позах, так и в собственно науке действа!
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2 час.
саша дмитренко
большинство детских игр у нас пришли с запада,,у нас то мало что могут предложить,,,,кроме любимого ЗАПРЕТИТЬ!!!!)))
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1 час.
HotRS
Ну, вот так его видимо задолбала миссионерская поза. Потом он где-то нашел негативы с польских порножурналов и я ему напечатал кучу фоток.
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28 мин.
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