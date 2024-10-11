Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вставших на четвереньки россиян ждёт скамья подсудимых

Вставших на четвереньки россиян ждёт скамья подсудимых

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ НЕЧТО Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. "Папа, я квадробер.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Насчет жены твоего соседа мне трудно судить! Вообще-то такие вопросы даже между родственниками обсуждаются далеко не часто! Хотя не исключаю, что сосед мог и рассказать при случае! Но вот начет комсоргов в классах - тут я, пожалуй, могу и поспорить! Я, пока дармовым был, имел неосторожность пообщаться с одной девочкой, именно комсоргом класса. Несмотря на свои 16 годов неполных она была весьма сведуща как в позах, так и в собственно науке действа!
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2 час.
саша дмитренко
большинство  детских  игр  у  нас  пришли  с  запада,,у  нас то  мало  что  могут  предложить,,,,кроме  любимого  ЗАПРЕТИТЬ!!!!)))
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HotRS
Ну, вот так его видимо задолбала миссионерская поза. Потом он где-то нашел негативы с польских порножурналов и я ему напечатал кучу фоток.
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