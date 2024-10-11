Вставших на четвереньки россиян ждёт скамья подсудимых

Олег Самойлов

Насчет жены твоего соседа мне трудно судить! Вообще-то такие вопросы даже между родственниками обсуждаются далеко не часто! Хотя не исключаю, что сосед мог и рассказать при случае! Но вот начет комсоргов в классах - тут я, пожалуй, могу и поспорить! Я, пока дармовым был, имел неосторожность пообщаться с одной девочкой, именно комсоргом класса. Несмотря на свои 16 годов неполных она была весьма сведуща как в позах, так и в собственно науке действа!