В Крыму задержаны трое местных жителей по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое жителей Крыма, которые осуществляли передачу информации о военных объектах и нефтебазах украинской военной разведке.
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