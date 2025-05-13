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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович и Маррей завершили совместную работу

Джокович и Маррей завершили совместную работу

Британец присоединился к команде Джоковича в конце прошлого года. «Спасибо, тренер Энди, за всю упорную работу, веселье и поддержку на корте и за его пределами в последние полгода.

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