Праздник Шуйской-Смоленской иконы и святых Акиндина и Пигасия 15 ноября: традиции и запреты Елена ГалицкаяСегодня, 15 ноября, православные верующие отмечают два важных события: чествование Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери и память святых Акиндина и Пигасия.
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