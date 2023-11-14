Праздник Шуйской-Смоленской иконы и святых Акиндина и Пигасия 15 ноября: традиции и запреты Елена ГалицкаяСегодня, 15 ноября, православные верующие отмечают два важных события: чествование Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери и память святых Акиндина и Пигасия.