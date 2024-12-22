Путин вспомнил «нулевую мировую войну» и ее итоги

Речь идет о Крымской войне 1853–1856 годов.фото: kremlin.ruВ Крымской войне 1853–1856 годов, которую некоторые эксперты называют нулевой мировой войной, участвовали европейские страны, однако ситуация менялась и в Первую мировую войну бывшей противники Российской Империи стали ее союзниками.
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