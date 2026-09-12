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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани у Черезовских прудов высадили свыше 2 000 растений

В Рязани у Черезовских прудов высадили свыше 2 000 растений

Озеленение провели в рамках частно-государственного партнерства. В проекте уже более 30 городов.  "Для нашего парка специалисты предложили композицию из деревьев и кустарников с учётом местных природных условий.

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