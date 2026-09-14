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Антон Волошко принял участие в региональном фестивале ко Дню многодетной семьи: «Многодетная семья – гордость и сила Приморья»

Антон Волошко принял участие в региональном фестивале ко Дню многодетной семьи: «Многодетная семья – гордость и сила Приморья»

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко принял участие во втором ежегодном региональном фестивале «Крепкая семья – крепкая Россия», приуроченном ко Дню многодетной семьи.

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