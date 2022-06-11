Фото AP Photo/Rick Bowmer У США зафіксовано найвищу ціну на бензин за всю історію За минулі 12 місяців вартість пального зросла на 62% і досягла рекордної позначки в 5 доларів за галон Американська автомобільна асоціація (ААА) повідомила в суботу, що середня ціна бензину преміум-класу в США вперше за всю історію перевищила 5 доларів за […] Сообщение У США зафіксовано найвищу ціну на бензин за всю історію появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.