Скончались два мальчика, сбитые студенткой в Москве

Новые ИзвестияПолитикаСкончались два мальчика, сбитые студенткой в Москве- Второй малыш, который попал в дорожно-транспортное происшествия на улице Авиаторов, скончался в медицинском учреждении.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИВиван веснянкинНе понимаю.Как можно дать 7 лет за убийство двух малолетних детей.Что же это творится? Выходить детская жизнь ничего не стоит. Где же справедливость. Да ей пожизненно нужно дать, а она отделалась легким испугом. Вот вам и наши справедливые суды.Значит подмазали и адвокатов и прокуроров и судей. Давайте и дальше продолжать убивать малолеток и ничего не будет.Комментировать
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