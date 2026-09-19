Почему гонка Формулы 1 в Азербайджане пройдёт в субботу?LAT Images / MercedesГран При Азербайджана Формулы 1 2026 года пройдёт по нестандартному графику — не с пятницы по воскресенье, а с четверга по субботу.
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