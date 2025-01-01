Создатели ремейка Gothic показали новый скриншот из игры, а так же поздравили и...

Создатели ремейка Gothic показали новый скриншот из игры, а так же поздравили игроков с Новым годомСтудия Alkimia Interactive, создатели предстоящей Gothic 1 Remake, показали новый скриншот из игры, а так же поздравили игроков с Новым годом: источник.
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