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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели ремейка Gothic показали новый скриншот из игры, а так же поздравили и...

Создатели ремейка Gothic показали новый скриншот из игры, а так же поздравили и...

Создатели ремейка Gothic показали новый скриншот из игры, а так же поздравили игроков с Новым годомСтудия Alkimia Interactive, создатели предстоящей Gothic 1 Remake, показали новый скриншот из игры, а так же поздравили игроков с Новым годом: источник.

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