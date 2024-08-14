Расчет «Фагота» ВС России уничтожил американский бронетранспортер

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» уничтожил бронетранспортер М113 производства США, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщило Минобороны.
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