Переговоров по Украине не будет. Судьба Киева решена

Андрей М

Если так и дальше вести войну, то боюсь воевать придется еще лет 10! Мы бьем не по реальным целям, а по тем, которые нам ставит запад(украинцы тоже подставные цели) .. А от того ОНИ несут минимальные потери, в то время как у нас гибнут наши люди, разрушаются наши предприятия... Война получается в одни ворота... Они по нам бьют, а мы только адреса целей в СМИ печатаем!