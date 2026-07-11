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Переговоров по Украине не будет. Судьба Киева решена

Переговоров по Украине не будет. Судьба Киева решена

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров фактически поставил точку в спорах, готова ли Москва отказаться от военного пути достижения целей СВО.

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Комментарии
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Андрей М
Если так и дальше вести войну, то боюсь воевать придется еще лет 10! Мы бьем не по реальным целям, а по тем, которые нам ставит запад(украинцы тоже подставные цели) .. А от того ОНИ несут минимальные потери, в то время как у нас гибнут наши люди, разрушаются наши предприятия... Война получается в одни ворота... Они по нам бьют, а мы только адреса целей в СМИ печатаем!
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4 н.
Анатолий Рябенко
В России ещё много руководителей верят что российские войска на Украине встречают с букетами цветов.
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4 н.
Валентин Щербаков
Эти многие оборотни -руководители и живут на две-три страны, имея свои семьи и дворцы за бугром, а в РОССИИ занимаются коррупцией и разрушением экономики....
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4 н.