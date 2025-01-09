Экс-информатор ФБР Смирнов получил шесть лет за ложь о взятке Байдену

Окружной суд штата Калифорния приговорил экс-информатора Федерального бюро расследований (ФБР) США Александра Смирнова к шести годам тюрьмы за ложные показания о взятке действующему американскому президенту Джо Байдену и его сыну Хантеру.
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