Лишь один факт телефонного контакта Темнейшего с Трампом уже вызывает что-то вроде геополитического землетрясения.
Мир затрясло так, что возможно буквально все…
Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Потому что сами разучились всё делать. Как говорил Мантуров, что всё купим. А когда-то это в 50-х годах китайцев обучали работать на наших заводах. У меня матушка обучала китайцев работать на станках.
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21 час.
A
Air
Философия узкоглазых: сиди на берегу реки и жди когда мимо проплывёт труп врага! Вот и сидите у своего острова тайвань и ждите, пока мимо не проплывёт авианосец "Нимитц" вверх килем!!!
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18 час.
Игорь Кузнецов
Давайте не будем утрировать и обобщать. Да, многое было утрачено с начала "перестройки" - обсуждать это бессмысленно, просто нужно сделать выводы. США начали "поднимать промышленность" Китая когда у нас (во время Хрущёва) резко испортились отношения, а потом в КПК Дэн Сяопину поручили исправить положение, и назначили его ответственным за экономические реформы. И он, как при Сталине в 30-е годы, начал индустриализацию на основе западных технологий. Дальше как и у нас - копирование и "локализация". А тут у нас "лихие 90-е" и в Китай поехали те, кто занимался (в частности) ракетостроением. Стали получать там большие з/п... Но всё меняется, пусть и не быстро, в некоторых областях у нас остался приоритет.
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5 час.
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