Мир затрясло так, что возможно буквально все…

Игорь Кузнецов

Давайте не будем утрировать и обобщать. Да, многое было утрачено с начала "перестройки" - обсуждать это бессмысленно, просто нужно сделать выводы. США начали "поднимать промышленность" Китая когда у нас (во время Хрущёва) резко испортились отношения, а потом в КПК Дэн Сяопину поручили исправить положение, и назначили его ответственным за экономические реформы. И он, как при Сталине в 30-е годы, начал индустриализацию на основе западных технологий. Дальше как и у нас - копирование и "локализация". А тут у нас "лихие 90-е" и в Китай поехали те, кто занимался (в частности) ракетостроением. Стали получать там большие з/п... Но всё меняется, пусть и не быстро, в некоторых областях у нас остался приоритет.