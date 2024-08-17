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Если автомобиль принадлежит распространенной марке, нужно уточнить, работал ли он в такси

Если автомобиль принадлежит распространенной марке, нужно уточнить, работал ли он в такси

﻿﻿При покупке подержанного автомобиля важно обращать внимание на состояние кузова, так как это самая дорогая часть автомобиля, как рассказал в интервью 360 вице-президент Национальной автомобильной федерации Антон Шапарин.

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