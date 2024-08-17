Если автомобиль принадлежит распространенной марке, нужно уточнить, работал ли он в такси

При покупке подержанного автомобиля важно обращать внимание на состояние кузова, так как это самая дорогая часть автомобиля, как рассказал в интервью 360 вице-президент Национальной автомобильной федерации Антон Шапарин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии