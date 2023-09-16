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«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики проедут 101,5 км по маршруту без категорийных подъемов

«Вуэльта» 21-й этап Ипподром-де-ла-Сарсуэла – Мадрид 101,5 км Профиль/Карта Начало – 18:19 по московскому времени.

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