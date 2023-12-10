Массовая проверка школ в Петербурге и Ленобласти: когда и для чего проинспектируют учебные заведения

Рассказываем, когда и для чего пройдет массовая проверка школ в Петербурге и Ленобласти.После трагических событий в Брянске, где на территории школы произошло ЧП с расстрелом школьников, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о проведении масштабных проверок безопасности во всех школах региона.