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Лапочкин против наказания Соболева: «Футбол – это эмоции, нельзя их убивать. Игрок просто радовался. Если бы он что-то сказал трибуне, показал нецензурные жесты, то была бы провокация»

Сергей Лапочкин выступил против того, чтобы строго наказывать форварда « Зенита » Александра Соболева за празднование гола в ворота « Спартака » в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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