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«Виннипег» первым выиграл 50 матчей в сезоне. Команда Арниела опережает «Вашингтон» на 1 балл в общей таблице НХЛ

Команда тренера Скотта Арниела обыграла «Нью-Джерси» (4:0) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ.

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