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Знай наших! Команда ФК «Киквидзе» представляет Волгоградскую область на Всероссийской сельской Олимпиаде в Нижнем Новгороде Волгоградская область ярко заявила о себе на мини‑футбольном турнире XV Всероссийских летних сельских спортивных игр.

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