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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Мощный пожар уничтожил жилой дом в Карелии

Шквалистый ветер не дал пожарным шанса спасти здание в Сегежском районе В среду в 22 часа 30 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о том, что в поселке Валдай горит одноэтажный четырехквартирный жилой дом.

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