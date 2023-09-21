Мощный пожар уничтожил жилой дом в Карелии

Шквалистый ветер не дал пожарным шанса спасти здание в Сегежском районе В среду в 22 часа 30 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о том, что в поселке Валдай горит одноэтажный четырехквартирный жилой дом.