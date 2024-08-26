Враг бьёт вглубь России: 20 БпЛА уничтожено за ночь, география обширна

Минобороны России сообщает, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских БпЛА самолетного типа.
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