Депутат Бундестага Линк в свете инаугурации Трампа призвал европейцев сплотиться

Бывший координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству, депутат Бундестага от Свободной демократической партии Германии Михаэль Линк в свете предстоящей инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа призвал европейцев сплотиться.
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