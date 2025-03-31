Расчеты пушек "Гиацинт-С" уничтожили гаубицу М777 и боевиков в зоне СВО

Минобороны РФ Расчеты 152-мм самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную гаубицу М777, РЛС, пункт управления БПЛА и боевиков противника в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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