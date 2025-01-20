В случае проведения президентских выборов на Украине может вспыхнуть гражданская война. Об этом в интервью бывшей журналистке либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной сказал скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сотни тысяч неучтенных стволов»: Гордон боится гражданской войны
Комментарии
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Daddy Bo
Этот лох всё ещё пытается всех убедить, что он верит в победу нацистсской бандеровской Украины? С клоуном во власти и во всём СМИ у них одни петрушки.
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17 час.
ШКИПЕР
Он не лох - он лютый враг России !
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
"самое страшное – это не война, а то, что будет после войны», – сказал Гордон." Да, территорию Украины, что останется после этой войны, ждёт, как минимум, состояние страны в 1992 году: предприятия разрушены, энергетика на минимуме, работы нет и огромное количество инвалидов и вооружённых людей, которым и есть нечего, и оплачивать коммуналку нечем... Стрельба будет и в виде ограблений, и за передел имущества, и с теми, кто будет от сети электро-тепло-водо-газоснабжения отключать, за не уплату долга... Кто возьмёт остатки страны на содержание - не ответит никто... А страна была мощная, обеспеченная, но разворовали и бросили в полымя войны... Третий исход украинцев в Канаду...
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13 час.
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