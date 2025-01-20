«Сотни тысяч неучтенных стволов»: Гордон боится гражданской войны

ВМ

Владимир Минаков

"самое страшное – это не война, а то, что будет после войны», – сказал Гордон." Да, территорию Украины, что останется после этой войны, ждёт, как минимум, состояние страны в 1992 году: предприятия разрушены, энергетика на минимуме, работы нет и огромное количество инвалидов и вооружённых людей, которым и есть нечего, и оплачивать коммуналку нечем... Стрельба будет и в виде ограблений, и за передел имущества, и с теми, кто будет от сети электро-тепло-водо-газоснабжения отключать, за не уплату долга... Кто возьмёт остатки страны на содержание - не ответит никто... А страна была мощная, обеспеченная, но разворовали и бросили в полымя войны... Третий исход украинцев в Канаду...