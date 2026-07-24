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Царьград

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CBOS выявил одобрение отзыва ордена Зеленского в Польше

CBOS выявил одобрение отзыва ордена Зеленского в Польше

Опрос CBOS показал, что 59% поляков поддерживают решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.

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