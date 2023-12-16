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Более 80 мигрантов напали на полицейских в Москве

Более 80 мигрантов напали на полицейских в Москве

причиной стала стычка с таксистом у рынка Садовод.фото: duma.gov.ru--> Полицейские пытались остановить водителя, нарушившего ПДД в Москве.

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Комментарии
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Валерий Ребров
80 человек всех в сизо за нападение на полицейских при исполнении,причем группой, пошли бы все по максимуму
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3 час.
Александр Цыбулькин
&quot;несколько десятков дерущихся мужчин в спецодежде полиции удалось разогнать только в течение получаса&quot; - а кто разогнал дерущихся мужчин в спецодежде полиции?
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2 час.
Людмила Абрамова
выгонять из а фиг из россии вместе с семьями...Власти бездействуют! Нарушения за нарушениями..толку ноль, что хотят то воротят..в Москве вообще уже куда не плюнь одни мигранты...ЗАДОЛБАЛИ! ПОШЛИ ВОН ИЗ РОССИИ!
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2 час.

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