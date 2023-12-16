Более 80 мигрантов напали на полицейских в Москве

Валерий Ребров 80 человек всех в сизо за нападение на полицейских при исполнении,причем группой, пошли бы все по максимуму

Александр Цыбулькин "несколько десятков дерущихся мужчин в спецодежде полиции удалось разогнать только в течение получаса" - а кто разогнал дерущихся мужчин в спецодежде полиции?