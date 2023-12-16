причиной стала стычка с таксистом у рынка Садовод.фото: duma.gov.ru--> Полицейские пытались остановить водителя, нарушившего ПДД в Москве.
Более 80 мигрантов напали на полицейских в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Ребров
80 человек всех в сизо за нападение на полицейских при исполнении,причем группой, пошли бы все по максимуму
Ответить
3 час.
Александр Цыбулькин
"несколько десятков дерущихся мужчин в спецодежде полиции удалось разогнать только в течение получаса" - а кто разогнал дерущихся мужчин в спецодежде полиции?
Ответить
2 час.
Людмила Абрамова
выгонять из а фиг из россии вместе с семьями...Власти бездействуют! Нарушения за нарушениями..толку ноль, что хотят то воротят..в Москве вообще уже куда не плюнь одни мигранты...ЗАДОЛБАЛИ! ПОШЛИ ВОН ИЗ РОССИИ!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии