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Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах

Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах

REUTERS/Mike Segar Верховный суд Колорадо вынес решение, что экс-президент США Дональд Трамп, который собирается принимать участие в выборах главы государства в 2024 году, не имеет права быть избранным на этот пост.

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