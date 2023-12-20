Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах

REUTERS/Mike Segar Верховный суд Колорадо вынес решение, что экс-президент США Дональд Трамп, который собирается принимать участие в выборах главы государства в 2024 году, не имеет права быть избранным на этот пост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии