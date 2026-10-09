Успех и цена спешки: на что нужно обратить внимание всем знакам зодиака. Астропрогноз

Астрологи прогнозируют, что неделя с 12 по 18 октября 2026 года принесет одним знакам зодиака шанс продвинуть идеи и укрепить рабочие позиции, другим же – напомнит о цене спешки, пишет "Петербург2".
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