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Успех и цена спешки: на что нужно обратить внимание всем знакам зодиака. Астропрогноз

Успех и цена спешки: на что нужно обратить внимание всем знакам зодиака. Астропрогноз

Астрологи прогнозируют, что неделя с 12 по 18 октября 2026 года принесет одним знакам зодиака шанс продвинуть идеи и укрепить рабочие позиции, другим же – напомнит о цене спешки, пишет "Петербург2".

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