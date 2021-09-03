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Баку показал карту: Азербайджан развернул масштабное строительство дорог в Карабахе

Баку показал карту: Азербайджан развернул масштабное строительство дорог в Карабахе

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана подготовило карту строящихся на перешедших под контроль Баку после войны в Карабахе осенью 2020 года территориях автодорог, общая протяжëнность которых составляет около 500 километров.

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