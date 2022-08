Финансируемые из-за границы и признанные иностранными агентами СМИ восприняли как победу решение суда Верх-Исетского района Екатеринбурга, отправившего Евгения Ройзмана под […] The post Как «Царьград» Ройзмана утопил appeared first on Медиакратия.