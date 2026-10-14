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Пять подземных мечетей Мангистау показали на Euronews

Пять подземных мечетей Мангистау показали на Euronews

Международный телеканал Euronews представил специальный выпуск программы Modern Nomads о пяти подземных мечетях Мангистауской области и связанных с ними святых местах.

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