Юрин рассказал, что Левкин расстраивался из-за конфликтов с Алибасовым

Новость об уходе из жизни 57-летнего Владимира Левкина всколыхнула сердца его коллег и поклонников. Многие коллеги артиста стали вспоминать о жизненном пути певца и его сложных отношениях с продюсером Бари Алибасовым.
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