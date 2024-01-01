RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • айрат
    Правильно, хотя бы по 5 тысяч в день, за 10 суток  5 дивизий, как миниум!На украинских аэр...
  • tsan tsan
    Хамелеон завёл себе подобного. Ничего интересного.У Лукашенко дома ...
  • Малышок
    Хм... Бонус? Подарок? Был уже такой подарок-прецедент в истории - Троянский Коняшка называется... =) =) =)Figaro: США могут...

«Песня может изменить мир к лучшему»: в кинотеатрах стартует показ «Бременских музыкантов»

«Песня может изменить мир к лучшему»: в кинотеатрах стартует показ «Бременских музыкантов»

В понедельник, 1 января, на экраны российских кинотеатров выходит приключенческий фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты», основанный на классическом советском мультфильме, снятом по мотивам одноимённого произведения братьев Гримм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх