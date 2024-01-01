«Песня может изменить мир к лучшему»: в кинотеатрах стартует показ «Бременских музыкантов»

В понедельник, 1 января, на экраны российских кинотеатров выходит приключенческий фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты», основанный на классическом советском мультфильме, снятом по мотивам одноимённого произведения братьев Гримм.
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