Из Рязани выдворили и депортировали 9 мигрантов-нарушителей

Один отбывал наказание за кражу, двое других — за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.В Рязани полицейские депортировали и выдворили 9 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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