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Галактионов о хет-трике Дзюбы: «Топовый игрок для РПЛ, ему есть что доказывать. Он еще прибавит»

Галактионов о хет-трике Дзюбы: «Топовый игрок для РПЛ, ему есть что доказывать. Он еще прибавит»

Михаил Галактионов похвалил Артема Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова». – Насколько Дзюба незаменим для команды? – Это топовый игрок для российского чемпионата.

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