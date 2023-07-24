В 2 раза больше Земли и пригодна для жизни. Недалеко от нас найдена планета с крайне необычной орбитой и условиями

Лаврентий Палыч Берия

Читайте стаю! Не я связал. Лишь бы что то ляпнуть... В два раза больше Земли и масса в 3,18 больше земной. То есть сила притяжения в 3,2 раза больше чем на Земле! Или математику осилить не можете? Или от скорости вращения суток там кардинально что то будет меняться? Да, влияние оказывает, но не настолько.