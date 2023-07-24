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В 2 раза больше Земли и пригодна для жизни. Недалеко от нас найдена планета с крайне необычной орбитой и условиями

В 2 раза больше Земли и пригодна для жизни. Недалеко от нас найдена планета с крайне необычной орбитой и условиями

Международная группа астрономов сообщила об открытии новой экзопланеты. Речь идет о так называемой суперземле, условия здесь потенциально подходят для жизни.

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Комментарии
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Grandad
Как, интересно, вы связали массу с силой гравитации на поверхности без учета радиуса планеты? Да и скорость вращения вносит свои коррективы.
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9 час.
Лаврентий Палыч Берия
Читайте стаю! Не я связал. Лишь бы что то ляпнуть... В два раза больше Земли и масса в 3,18 больше земной. То есть сила притяжения в 3,2 раза больше чем на Земле! Или математику осилить не можете? Или от скорости вращения суток там кардинально что то будет меняться? Да, влияние оказывает, но не настолько.
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6 час.
СО
Сергей Окулов
А армяне уже там
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56 мин.

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